Ферстаппен оштрафован на три места в квалификации «Гран-при Мексики», он потерял поул-позишн

Стюарды «Гран-при Мексики» приняли решение наказать пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, который выиграл квалификацию. Во время действия желтых флагов, после аварии гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, он не сбросил скорость и поставил первое время.

Ферстаппен оштрафован на три позиции и начнет гонку четвертым. Первый ряд займут гонщики «Феррари» — Шарль Леклер и Себастьян Феттель соответственно. Третьим стартует напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.