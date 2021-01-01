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Ферстаппен опубликовал фото с бывшей девушкой Квята

22:38
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Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен в Instagram опубликовал поздравление с Новым годом, прикрепив фотографию с Келли Пике.

Девушка — дочь трехкратного чемпиона «королевских гонок» Нельсона Пике и бывшая подруга россиянина Даниила Квята. У Келли после этих отношений осталась дочь Пенелопа.

«Всех с Новым годом! Давайте сделаем так, чтобы этот год запомнился всем. Желаю всем любви, успехов и счастья», — подписал публикацию гонщик.

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