Ферстаппен опубликовал фото с бывшей девушкой Квята

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен в Instagram опубликовал поздравление с Новым годом, прикрепив фотографию с Келли Пике.

Девушка — дочь трехкратного чемпиона «королевских гонок» Нельсона Пике и бывшая подруга россиянина Даниила Квята. У Келли после этих отношений осталась дочь Пенелопа.

«Всех с Новым годом! Давайте сделаем так, чтобы этот год запомнился всем. Желаю всем любви, успехов и счастья», — подписал публикацию гонщик.