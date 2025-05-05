Формула-1
5 мая, 04:54

Ферстаппен: «Ред Булл» не соответствует уровню «Макларена»

Сергей Разин
корреспондент

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвертое место на «Гран-при Майами».

«У нас не было никаких шансов. Я думаю, мы не соответствуем уровню «Макларена». Наши шины слишком сильно перегреваются. На такой трассе, как здесь, в Майами, это, очевидно, большая проблема. Отцовство? Это ничего во мне не меняет, но будет приятно снова вернуться домой», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри победил в «Гран-при Майами». Вторую строчку занял его напарник Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции, финишировал на четвертой строчке.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Макс Ферстаппен
