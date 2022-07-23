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Сегодня, 20:15

Ферстаппен объяснил, чего ему не хватило для завоевания поула

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Франции».

Гонщик показал второе время. Поул завоевал Шарль Леклер из «Феррара».

«Третий сегмент явно не был квалификацией. В целом нам не хватало скорости, сцепления с трассой. Было тяжелее, чем я ожидал, но у нас приличная машина по гоночному темпу. Надеюсь, завтра все сложится в нашу пользу: мы быстры на прямых и сможем это использовать», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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Леклер доволен результатами квалификации «Гран-при Франции»
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