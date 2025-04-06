Ферстаппен обладает самым большим процентом побед при старте с поула

Макс Ферстаппен, 27-летний пилот из Нидерландов и четырехкратный чемпион «Формулы-1», выступающий за команду «Ред Булл», имеет самый высокий процент побед при старте с поула в истории «Королевских гонок».

Как сообщило издание Autosport, Макс побеждал в 80% гонок, в которых занимал поул-позицию. Для сравнения: у Фернандо Алонсо процент побед при старте с поула составляет 63%, а у Льюиса Хэмилтона — 58%.

В расчет брались результаты всех пилотов, которые одерживали победу более одного раза.