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6 апреля, 11:22

Ферстаппен обладает самым большим процентом побед при старте с поула

Камила Абдурахманова
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Макс Ферстаппен, 27-летний пилот из Нидерландов и четырехкратный чемпион «Формулы-1», выступающий за команду «Ред Булл», имеет самый высокий процент побед при старте с поула в истории «Королевских гонок».

Как сообщило издание Autosport, Макс побеждал в 80% гонок, в которых занимал поул-позицию. Для сравнения: у Фернандо Алонсо процент побед при старте с поула составляет 63%, а у Льюиса Хэмилтона — 58%.

В расчет брались результаты всех пилотов, которые одерживали победу более одного раза.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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