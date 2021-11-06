Ферстаппен — о «Гран-при Мексики»: «Есть пара вещей, над которыми нужно поработать»
Ферстаппен подвел итоги второй свободной практики перед «Гран-при Мексики»
08:02
Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги второй свободной практики перед «Гран-при Мексики».
«Я старался улучшить работу машины, но надо отметить, что в первой практике трасса была довольно грязной, а накат появился только во второй сессии, — приводит слова Ферстаппена GP Fans. — Но в целом наш болид работал весьма неплохо. Есть пара вещей, над которыми нужно поработать, но в остальном все отлично».
Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике. Время его лучшего круга — 1.17,301.
«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/71741/verstappen-with-a-good-feeling-as-perez-targets-red-bull-front-row-lockout/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю