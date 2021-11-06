Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги второй свободной практики перед «Гран-при Мексики».

«Я старался улучшить работу машины, но надо отметить, что в первой практике трасса была довольно грязной, а накат появился только во второй сессии, — приводит слова Ферстаппена GP Fans. — Но в целом наш болид работал весьма неплохо. Есть пара вещей, над которыми нужно поработать, но в остальном все отлично».

Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике. Время его лучшего круга — 1.17,301.

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.