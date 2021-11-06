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Ферстаппен — о «Гран-при Мексики»: «Есть пара вещей, над которыми нужно поработать»

Ферстаппен подвел итоги второй свободной практики перед «Гран-при Мексики»
08:02
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Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги второй свободной практики перед «Гран-при Мексики».

«Я старался улучшить работу машины, но надо отметить, что в первой практике трасса была довольно грязной, а накат появился только во второй сессии, — приводит слова Ферстаппена GP Fans. — Но в целом наш болид работал весьма неплохо. Есть пара вещей, над которыми нужно поработать, но в остальном все отлично».

Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике. Время его лучшего круга — 1.17,301.

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/71741/verstappen-with-a-good-feeling-as-perez-targets-red-bull-front-row-lockout/

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