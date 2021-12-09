Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Абу-Даби».

«В первую очередь я рад вернуться в Абу-Даби. В последних гонках нам немного не хватало темпа, но я надеюсь, что в эти выходные мы не столкнемся с такой проблемой. Трассу немного изменили, теперь она стала быстрее. Интересно посмотреть, как это скажется на настройке машины. Важно удачно выступить в квалификации. Надеюсь, что у нас получится.

В этом году у нас было много побед и приятных моментов, мы стали конкурентоспособнее по сравнению с прошлыми сезонами. Как команда мы можем гордиться тем, чего достигли. Сейчас у нас с Хэмилтоном одинаковое количество очков, и я знаю, что мы как команда сделаем все, чтобы выиграть чемпионский титул. Гонка будет увлекательной, мы хотим завершить сезон как можно лучше", — приводит официальный сайт «Ред Булл» слова Ферстаппена.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря и станет последним этапом сезона-2021 «Формулы-1». Перед этой гонкой у Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» одинаковое количество очков — 369,5. Чемпион определится по итогам этапа в ОАЭ.