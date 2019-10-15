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Ферстаппен не торопится продлевать контракт с «Ред Буллом»

18:58
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не видит спешки в необходимости продлить контракт с командой. Действующее соглашение 22-летнего голландца истекает в 2020 году.

— Я не волнуюсь на этот счет, — сказал Ферстаппен в интервью Auto Motor und Sport. — В первую очередь, я хочу внимательно изучить все, что мне обещали и что имеет значение. Но к тому, что будет после 2020 года, очень много вопросов. Что вообще будет в «Формуле-1»? Поэтому я и не спешу.

В этом сезоне Ферстаппен выиграл две гонки и занимает третье место в чемпионате.

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