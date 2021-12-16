Ферстаппен: «Не собираюсь уходить после чемпионства, как Росберг»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не собирается завершать карьеру после чемпионства, как экс-пилот «Мерседес» Нико Росберг после сезона-2016.

«Не собираюсь уходить, как Росберг, это не вариант. Я рад находиться в «Формуле-1», и уж тем более рад стать чемпионом. Надеюсь, что еще много лет буду участвовать в гонках. Нужно определенное везение, чтобы выиграть несколько чемпионатов подряд, но сейчас я достиг самого главного — титула. Все, что будет дальше, — это бонусы», — приводит Blick слова Ферстаппена.

12 декабря Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби» и опередил Льюиса Хэмилтона в личном зачете, благодаря этому 24-летний нидерландец впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».