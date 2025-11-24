Ферстаппен назвал пять лучших пилотов в истории «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал пятерку лучших пилотов в истории «Формулы-1».

По данным издания Autosport, в пятерку лучших гонщиков он включил семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Михаэля Шумахера, пятикратного обладателя титула Хуана Мануэля Фанхио, трехкратного чемпиона Айртона Сенну и двукратного чемпиона Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года. Он начал карьеру в «Торо Россо», а с 2016 года перешел в «Ред Булл». За эти годы он четырежды становился чемпионом.