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Ферстаппен назвал Хэмилтона тупым идиотом во время второй практики «Гран-при США»

01:14
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен поведением Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» во время второй тренировки на «Гран-при США». Гонщики столкнулись колесами.

В Instagram «Формулы-1» был опубликован видеоролик, на котором Ферстаппен в радио-эфире назвал Хэмилтона тупым идиотом.

Публикация от FORMULA 1(r) (@f1)

В протоколе второй тренировки в Остине Хэмилтон стал третьим, а Ферстаппен — восьмым.

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Евгений Козинов все материалы автора
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