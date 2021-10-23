Ферстаппен назвал Хэмилтона тупым идиотом во время второй практики «Гран-при США»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен поведением Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» во время второй тренировки на «Гран-при США». Гонщики столкнулись колесами.

В Instagram «Формулы-1» был опубликован видеоролик, на котором Ферстаппен в радио-эфире назвал Хэмилтона тупым идиотом.

В протоколе второй тренировки в Остине Хэмилтон стал третьим, а Ферстаппен — восьмым.