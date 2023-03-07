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Сегодня, 14:37

Ферстаппен назвал Хэмилтона одним из величайших пилотов в истории

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Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Я не думаю, что у нас сложные отношения. Просто с другими они более близкие. Конечно, у нас было большое соперничество в 2021 году, но в конечном счете мы очень уважаем друг друга. Он определенно является одним из величайших пилотов в истории. У меня нет необходимости или желания это отрицать», — цитирует Ферстаппена Daily Mail.

25-летний гонщик из Нидерландов стал победителем «Гран-при Бахрейна», открывавшего новый сезон Формулы-1. Хэмилтон занял пятое место в гонке.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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