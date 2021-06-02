Ферстаппен надеется, что сможет победить на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Азербайджана».

«Победа в Монако — это, конечно, здорово, но впереди длинный сезон. У нас был отличный уик-энд. Раньше в Монако все шло не так хорошо, были неудачи. Но мы выиграли и теперь лидируем в зачете пилотов, а это очень важно.

Есть еще много гонок, которые мы хотим выиграть. На повестке дня Баку, и мы должны победить там. Нам не очень везло на той трассе, но то же самое было и в Монако. Так что, возможно, в этом году будет хорошая гонка. Посмотрим, как мы выступим», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 4 по 6 июня. Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1», на его счету 105 очков после пяти этапов сезона-2021. У пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который идет на второй позиции, 101 балл.