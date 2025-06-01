Ферстаппен набрал 11 штрафных баллов и находится в шаге от дисквалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил три штрафных балла за инцидент с гонщиком «Мерседес» Джорджем Расселлом на «Гран-при Испании», сообщает пресс-служба ФИА.

За несколько кругов до финиша 27-летний нидерландец получил приказ от команды вернуть позицию Расселлу. Четырехкратный чемпион мира сначала снизил скорость, но как только пилот «Мерседес» опередил машину соперника на въезде в пятый поворот, Ферстаппен внезапно ускорился, что привело к столкновению болидов. Сразу по окончании гонки Ферстаппена наказали десятисекундным штрафом за этот инцидент, из-за чего он переместился на 10-е место.

Теперь на счету пилота «Ред Булл» 11 штрафных баллов за последний год. Если он заработает еще один, то будет дисквалифицирован на одну гонку. Первые два штрафных очка нидерландца сгорят 30 июня.