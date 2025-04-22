Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не попадет в топ-2 к летнему перерыву

Четырехкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть команду, если к летнему перерыву не поднимется выше второго места в личном зачете, сообщает The Race.

Ранее появлялась информация об интересе к Ферстаппену со стороны команд «Мерседес» и «Астон Мартин». Также обсуждался вариант, при котором Ферстаппен может пропустить сезон-2026, чтобы оценить изменения в пелотоне после введения нового технического регламента.

После пяти этапов чемпионата мира Ферстаппен, выиграв одну гонку, занимает третье место в личном зачете. Он уступает два балла Ландо Норрису, который идет вторым, и 12 очков — Оскару Пиастри из «Макларен», новому лидеру чемпионата.