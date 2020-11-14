Ферстаппен — лучший по итогам третьей практики «Гран-при Турции», Квят проиграл ему 20 секунд
13:14
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Турции» — 1.48,485.
Второе время — у Шарля Леклера из «Феррари» (+0,945), третьим стал партнер Ферстаппена по команде, Алекс Албон (+1,574).
Россиянин Даниил Квят занял 17-е место по итогам сессии (+20,883), показав худший результат среди пилотов, совершавших быстрый круг.
Отметим, что сессия проходила при дождевых условиях, в связи с чем 17 из 20 гонщиков провели менее 10 кругов на трассе.
FP3 CLASSIFICATION ?— Formula 1 (@F1) November 14, 2020
Here's how our runners and riders stack up after a challenging session #TurkishGP ?? #F1 pic.twitter.com/dS48awq9X5