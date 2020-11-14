Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Турции» — 1.48,485.

Второе время — у Шарля Леклера из «Феррари» (+0,945), третьим стал партнер Ферстаппена по команде, Алекс Албон (+1,574).

Россиянин Даниил Квят занял 17-е место по итогам сессии (+20,883), показав худший результат среди пилотов, совершавших быстрый круг.

Отметим, что сессия проходила при дождевых условиях, в связи с чем 17 из 20 гонщиков провели менее 10 кругов на трассе.