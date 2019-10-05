Ферстаппен категорически против сезона, состоящего из 22 гонок

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал увеличение гонок в «Формуле-1» до 22-х. Рекордное число этапов предусмотрено в календаре на следующий сезон.

— Я не согласен с этим решением, — цитирует F1i Ферстаппена. — Думаю, нужно просто выбрать лучшие трассы из всех вариантов. Понимаю, что они хотят зарабатывать деньги, но надо подумать и о механиках, которые работают. Они приезжают на автодром в понедельник или вторник, чтобы все собрать. А крупные боссы приезжают только в субботу, а сразу после гонки летят домой. Для них это не проблема. Они могут легко и 30 гонок перенести. А я даже не от имени пилотов жалуюсь, а беспокоюсь о механиках.