3 мая, 08:09

Ферстаппен избежал штрафа после спринт-квалификации в Майами. Судьи пояснили свое решение

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался под пристальным вниманием стюардов после спринт-квалификации «Гран-при Майами», где он занял четвертое место. Нидерландец нарушил рекомендации гоночного директора, слишком медленно проехав один из кругов.

«Во втором сегменте сессии автомобиль под номером 1 (Ферстаппен) проехал один из кругов на 6 секунд медленнее установленного минимального времени между контрольными точками. При этом на остальных кругах он соблюдал все требования.

Телеметрия подтвердила, что гонщик двигался с постоянной скоростью, и вблизи не было других машин. Как пояснила команда, из-за ошибки в настройках на дисплее пилота отображалось некорректное время — на 6 секунд медленнее, чем нужно. «Ред Булл» обнаружил проблему в конце первого охлаждающего круга и сразу же дал Ферстаппену указание скорректировать скорость, чтобы компенсировать расхождение. Пилот выполнил это требование на последующих кругах, что также подтверждают данные телеметрии.

Учитывая, что нарушение было зафиксировано, но Ферстаппен действовал в соответствии с предоставленной ему информацией, не двигался чрезмерно медленно, не мешал другим участникам и не создавал опасных ситуаций, судьи сочли наказание неоправданным. Тем не менее команда получила предупреждение, поскольку именно она отвечает за корректность данных на дисплее.

Отмечается, что в других обстоятельствах подобное нарушение могло повлечь более строгие санкции», — указано в решении судей.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
