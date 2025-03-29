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29 марта, 12:27

Ферстаппен: «Из-за двигателей V10 я бы задержался в «Ф-1»

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал возможный перехода на двигатели V10.

«Может ли возвращение двигателей V10 побудить меня остаться в «Формуле-1» на более длительный срок? Возможно. Они определенно интереснее, чем то, что мы имеем сейчас. Я не отвечаю за правила, но для получения чистых спортивных эмоций V10 — это, безусловно, лучший выбор.

Я помню, как в детстве, когда я гулял и слышал шум двигателей, это доставляло гораздо больше радости. Даже если скорость машин тогда была ниже, ощущения от таких двигателей просто невозможно сравнить с тем, что мы испытываем сейчас», — цитирует Ферстаппена издание Reuters.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: reuters
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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