Ферстаппен: «Из-за аварии на старте я потерял правую часть машины. После такого трудно управлять болидом»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки на «Гран-при Венгрии». Он занял десятое место.

На старте гонки Валттери Боттас из «Мерседеса» устроил масштабную аварию. В первом повороте он въехал сзади в Ландо Норриса («Макларен»). А тот по инерции выбил с трассы Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Серхио Переса («Ред Булл»).

«Конечно, мне хотелось совсем не этого. Как вы сами могли видеть, Валттери вообще не попал на точку торможения и спровоцировал серьезную аварию. Из-за чего я просто потерял правую части машины, ее не стало. И понятно, что после такого машиной было крайне трудно управлять.

Разумеется, я все равно выложился на полную. И одно заработанное очко — это лучше, чем ничего. Скажем так, две последние гонки сложились не так, как нам бы хотелось. И конечно в этом нет нашей вины. Но я думаю, что команде нужно стараться сохранять концентрацию, забыть обо всем случившемся, стараться двигаться вперед и прибавлять», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Формулы-1».

Победу на «Гран-при Венгрии» одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон.