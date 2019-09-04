Ферстаппен и Гасли начнут гонку в Италии с конца стартовой решетки

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен на «Гран-при Италии» будет стартовать с конца стартовой решетки. В «Хонде» подтвердили, что на машине голландца будет использоваться новая силовая установка, замена которой произойдет уже сверх квоты, поэтому Ферстаппену придется в виде штрафа потерять ряд позиций на старте.

Также четвертую спецификацию мотора «Хонда» получит гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли, который тоже лишится ряда позиций. Напомним, что в прошлой гонке в Бельгии новые моторы были установлены на машинах Александра Албона из «Ред Булла» и Даниила Квята из «Торо Россо». Это не помешало им при старте из глубины пелотона прорваться в очковую зону.