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Ферстаппен и Феттель считают, что машины в «Формуле-1» должны стать медленнее

15:12
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что машины 2021 года в «Формуле-1» должны быть медленнее для повышения зрелищности гонок. С 2021 года будет внедрен новый технический регламент.

— Сейчас машины очень быстрые, — цитирует GPToday Ферстаппена. — Мы должны сделать их медленнее, но не на четыре-пять секунд, а на две-три максимум. Машины все равно будут впечатлять, и это даст больше возможностей для борьбы на трассе.

С ним согласен гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

— Конечно, быстрые машины — это всегда интересно, — сказал немец. — Зрители чувствуют эту скорость. Но я уверен, что все мы готовы стать немного медленнее, если это продвинет нас вперед в плане зрелищности.

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