Ферстаппен хочет создать свою собственную гоночную команду

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен работает над созданием своей собственной гоночной команды. Verstappen.com Racing планирует заявиться в соревнования в классе GT3.

«Этот проект еще находится в зачаточном состоянии, но уже заряжает меня энергией. Verstappen.com Racing занимается спонсорством и поддерживает различные гоночные активности близких мне людей», — приводит F1 News слова Ферстаппена.

По задумке 25-летнего голландца, участники его собственной киберспортивной команды Team Redline должны иметь возможность перейти в класс GT3, чтобы участвовать не только в виртуальных, но и в реальных гонках.