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Сегодня, 03:42

Ферстаппен хочет создать свою собственную гоночную команду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен работает над созданием своей собственной гоночной команды. Verstappen.com Racing планирует заявиться в соревнования в классе GT3.

«Этот проект еще находится в зачаточном состоянии, но уже заряжает меня энергией. Verstappen.com Racing занимается спонсорством и поддерживает различные гоночные активности близких мне людей», — приводит F1 News слова Ферстаппена.

По задумке 25-летнего голландца, участники его собственной киберспортивной команды Team Redline должны иметь возможность перейти в класс GT3, чтобы участвовать не только в виртуальных, но и в реальных гонках.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен победил на «Гран-при Бельгии» и выиграл десятую гонку в сезоне
Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-169320.html
Формула-1
Макс Ферстаппен
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