Ферстаппен хочет провести в «Ред Булле» всю карьеру
22:42
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что хотел бы провести всю карьеру в одной команде.
«Таков мой план, — сказал Ферстаппен Sky Italia. — Мне очень нравится быть частью этой команды. У меня со всеми прекрасные отношения, мы все мотивированы и движимы успехом. Мы хотим побеждать. Надеюсь, мы будем делать это очень долго».
Пилот не так давно подписал многолетний контракт с «Ред Буллом», но в нем есть опция, позволяющая Ферстаппену разорвать соглашение.
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