Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня по итогам «Гран-при Мексики» в результате голосования болельщиков. Он проколол колесо в противоборстве с Валттери Боттасом, откатился на последнее место, но сумел совершить прорыв и финишировал шестым.

Накануне голландец выиграл квалификацию, но был оштрафован на три позиции — он не сбросил скорость при появлении желтых флагов, благодаря чему показал лучшее время.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й