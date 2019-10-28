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Ферстаппен — гонщик дня на «Гран-при Мексики»

00:35
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня по итогам «Гран-при Мексики» в результате голосования болельщиков. Он проколол колесо в противоборстве с Валттери Боттасом, откатился на последнее место, но сумел совершить прорыв и финишировал шестым.

Накануне голландец выиграл квалификацию, но был оштрафован на три позиции — он не сбросил скорость при появлении желтых флагов, благодаря чему показал лучшее время.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й

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