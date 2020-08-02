Ферстаппен доволен вторым местом на «Гран-при Великобритании»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что он доволен результатом «Гран-при Великобритании». Гонщик занял второе место. Несмотря на прокол незадолго до финиша, победу смог удержать Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». На третьем месте пилот «Феррари» Шарль Леклер.

«Да, я доволен, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — «Мерседес» были слишком быстры. Но когда у Валттери (Боттаса — Прим. «СЭ») случился прокол, я понял. Что у меня есть возможность сделать пит-стоп и совершить прорыв в гонке. Большую часть гонки я был одинок, я провел гонку наедине с собой. «Мерседес» были слишком далеко впереди, как и Леклер позади».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят разбил болид на 13-м круге и сошел с дистанции.