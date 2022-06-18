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Сегодня, 05:42

Ферстаппен доволен первыми практиками на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Макс Ферстаппен прокомментировал свое лучшее время в первых двух тренировках на «Гран-при Канады».

«Позитивный день. Всегда есть, что улучшить, но начало уик-энда получилось хорошим. Найти подход у шинам софт всегда непросто, думаю, мы сможем проехать еще быстрее. У нас конкурентоспособная машина. Если во время квалификации будет дождь, условия будут одинаковыми для всех. В воскресенье мы должны быть быстры, а как сложится квалификация — скоро узнаем», — цитирует F1 News Ферстаппена.

Напомним, квалификация этапа, который проходит в Монреале, состоится в субботу, 18 июня. Гонка состоится 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Макс Ферстаппен
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