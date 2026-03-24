«Феррари» запросила проверку переднего антикрыла «Мерседеса» после Гран-при Китая

Команда «Феррари» обратилась в Международную автомобильную федерацию (FIA) за разъяснениями относительно переднего антикрыла болидов «Мерседес» после второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая, сообщает издание Autoracer.

Победу в гонке 15 марта одержал итальянец Кими Антонелли на «Мерседесе». Вторым финишировал его партнер по команде Джордж Расселл, третьим — пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

По данным источника, анализ видео показал аномальное поведение переднего антикрыла у машин «Мерседес» при переходе из режима прямой к торможению. Вместо непрерывного движения закрылки открываются в два этапа. Это может быть нарушением технического регламента, согласно которому подобные движения не могут занимать более 400 миллисекунд.

Как сообщает Autoracer, делегаты FIA проведут углубленную проверку системы антикрыла «Мерседес». Следующий этап Гран-при пройдет 27-29 марта в Японии на автодроме в Судзуке.