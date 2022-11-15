«Феррари» выпустила заявление в связи с информацией об уходе Бинотто с поста руководителя команды

Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» выпустила заявление в связи с информацией об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя скудерии.

«В связи со спекуляциями в некоторых СМИ относительно положения руководителя команды Маттиа Бинотто, «Феррари» заявляет, что эти слухи абсолютно беспочвенны», — написала команда в своих соцсетях.

15 ноября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Бинотто покинет свой пост, а его место займет Фредерик Вассер, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».

53-летний Бинотто возглавил «Феррари» в январе 2019 года, заменив Маурицио Арривабене.

Перед заключительным этапом сезона-2022 итальянская команда занимает второе место в Кубке конструкторов (524 очка), «Мерседес» идет на третьей строчке (505 очков).