«Феррари» впервые с 1984 года будет стартовать вне топ-десятки на «Гран-при Италии»

Команда «Феррари» впервые с 1984 года не попала в топ-10 по итогам квалификации «Гран-при Италии». Не один из гонщиков «скудерии» не пробился в третий сегмент.

В квалификации Себастьян Феттель занял 17-е место, а его партнер по «Феррари» Шарль Леклер стал 13-м. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят тоже не прошел в решающий сегмент и занял 11-е место.

Выиграл квалификацию гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его партнер Валттери Боттас, а третьем место занял Карлос Сайнс из «Макларена».

Гонка на «Гран-при Италии» состоится завтра, 6 сентября. Начало в 16.00 по московскому времени.