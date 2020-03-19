«Феррари» ведет переговоры по продлению контракта с Феттелем

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команда начала переговоры по продлению контракта с 4-кратным чемпионом мира, пилотом Себастьяном Феттелем.

— Мы с Себастьяном начали переговоры по новому контракту, — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Бинотто. — Это важно, мы займемся этим в ближайшее время. Контракт — не тот вопрос, который стоит откладывать до конца сезона. И для команды, и для самого Себастьяна будет правильно со всем определиться как можно скорее. Переговоры в самом разгаре, надеюсь, что мы скоро их закончим.

Нынешний контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года.