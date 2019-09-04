«Феррари» в Италии использует обновленные двигатели

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что команда использует двигатели новой спецификации на «Гран-при Италии». Ранее новые моторы «Феррари» получили «Альфа Ромео» и «Хаас», которые выступили с ними в Бельгии.

— В Монце все происходит на высокой скорости, там длинные прямые и интенсивное торможение, нужны настройки с низкой прижимной силой, — цитирует GPToday Бинотто. — Мы поставим на наши машины третью спецификацию двигателей. Места для ошибок не будет. Нужно все довести до совершенства. Домашняя гонка очень важна для «Феррари».