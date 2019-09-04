Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Феррари» в Италии использует обновленные двигатели

09:39
Теги:

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что команда использует двигатели новой спецификации на «Гран-при Италии». Ранее новые моторы «Феррари» получили «Альфа Ромео» и «Хаас», которые выступили с ними в Бельгии.

— В Монце все происходит на высокой скорости, там длинные прямые и интенсивное торможение, нужны настройки с низкой прижимной силой, — цитирует GPToday Бинотто. — Мы поставим на наши машины третью спецификацию двигателей. Места для ошибок не будет. Нужно все довести до совершенства. Домашняя гонка очень важна для «Феррари».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир