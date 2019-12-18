«Феррари» увеличит расходы на «Формулу-1»

2019 год стал рекордным по прибыли для компании «Феррари», сообщает Motorsport. Это позволит увеличить инвестиции в команду «Формулы-1».

- У нас одна компания, и бизнес по продаже машин финансирует то дело, которым руководит Маттиа Бинотто, — отметил директор «Феррари» Луи Камильери. -Мы готовы инвестировать, и, к счастью, бизнес на дорожных машинах готов поддержать эти инвестиции не только людьми, но и инфраструктурой.

Нам нужна стабильность, спокойствие и безмятежность. Если вы посмотрите на историю, то у всех команд, добивавшихся успехов, будь то «Макларен», «Феррари», «Ред Булл» или нынешний «Мерседес», было кое-что общее — стабильность. Они учились работе друг с другом. И мы сосредоточены на этом же. Маттиа тратит много времени на то, чтобы наша команда была сплоченной".

Одно из направлений инвестиций — строительство нового симулятора.