"Феррари" расследует инцидент с двигателем Леклера

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что команда расследует инцидент с двигателем Шарля Леклера во время "Гран-при Бахрейна". Леклер лидировал незадолго до финиша, но из-за проблем с двигателем уступил лидерство и пришел к финишу третьим.

- Это проблема с двигателем, у нас возникли проблемы с одним цилинром, нам еще предстоит выяснить, - цитирует crash.net Бинотто. - Мы не знаем источника проблемы, двигатель вернется в Маранелло для тщательной проверки, потому что когда нечто подобное происходит, не нужно спешить, чтобы тщательно выполнить проверки.

Двигатель работал в конце гонки, он еще может работать, мы обязательно используем его в пятницу в Китае, и у нас будет целый день, чтобы оценить его поведение, функциональность и производительность.