«Феррари» протестирует шины в Барселоне

«Феррари» проведет двухдневные тесты шин в Барселоне. По информации Autoracer, они состоятся после трехдневных тестов TPC (Testing of Previous Cars), которые также пройдут в столице Каталонии с 28 по 30 января.

«Пирелли» запланировали свои испытания на 4 и 5 февраля. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет управлять прошлогодним болидом SF-24, который адаптируют для тестирования прототипов шин 2026 года. Судя по прогнозу погоды, заезды на трассе в Барселоне будут проходить на сухом асфальте.

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».