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11 апреля, 16:14

«Феррари» привезла на «Гран-при Бахрейна» обширный пакет обновлений

Камила Абдурахманова
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«Феррари» привезла на этап в Бахрейне масштабный пакет обновлений для болида SF-25, сообщает Motorsport.

В список изменений входят днище, диффузор и заднее крыло. Цель обновлений — направить больший поток воздуха к диффузору, чтобы увеличить прижимную силу в задней части машины и решить проблемы с ее нестабильностью.

Кроме того, на заднем крыле установили новую стойку для повышения аэродинамической эффективности.

На данный момент «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов после трех этапов чемпионата мира.

Формула-1
Феррари
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