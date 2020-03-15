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«Феррари» приостановила работу до 27 марта

07:29
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«Феррари» на своем официальном сайте объявила о приостановлении всего производства в Маранелло и Модене до 27 марта в связи с пандемией коронавируса. В ближайшее время будет закрыто гоночное подразделение, персонал отправится в оплачиваемый отпуск. Ранее был отменен «Гран-при Австралии».

— В это сложное время я выражаю благодарность всем нашим сотрудникам за их страсть и преданность, — отметил генеральный директор компании Луи Камиллери. — Вместе с нашими поставщиками они обеспечили производство. Из нашего уважение к ним, их спокойствию и к их семьям мы приняли решение приостановить работу.

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