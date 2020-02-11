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«Феррари» презентовала новый болид

21:29

В театре «Ромоло Валли» состоялась презентация нового болида «Феррари» на сезон-2020. Автомобиль получит название SF1000 в честь тысячного «Гран-при» «Формулы-1» в этом году и тысячного «Гран-при» в истории «Феррари».

«Феррари» — единственная команда, выступающая в «Формуле-1» с момента основания «Королевских гонок» в 1950 году.

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