«Феррари» презентовала новый болид
21:29
В театре «Ромоло Валли» состоялась презентация нового болида «Феррари» на сезон-2020. Автомобиль получит название SF1000 в честь тысячного «Гран-при» «Формулы-1» в этом году и тысячного «Гран-при» в истории «Феррари».
«Феррари» — единственная команда, выступающая в «Формуле-1» с момента основания «Королевских гонок» в 1950 году.
Sebastian's 2020 F1 car — the Ferrari SF1000! #Vettel #Seb5 #F1 pic.twitter.com/mifZuBGu4L— Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) February 11, 2020
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