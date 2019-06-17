"Феррари" потребовала пересмотреть штраф Феттеля на "Гран-при Канады"

"Феррари" воспользовалась правом на пересмотр штрафа Себастьяна Феттеля на "Гран-при Канады", информирует BBC. Сообщается, что итальянская команда направила в FIA официальный запрос о новом рассмотрении эпизода гонки в Монреале, за который немецкий пилот был оштрафован на 5 секунд и лишился победы.

Сразу после гонки в "Феррари" заявили, что подадут апелляцию, но на прошлой неделе отказались от этой идеи, а сейчас решили воспользоваться правом на пересмотр, которое подразумевает, что команды должны предоставить "новые и существенные данные" по эпизоду. Теперь "Феррари" и FIA должны договориться о дате слушания.

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