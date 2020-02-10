«Феррари» посвятит ливрею новой машины Жилю Вильневу
23:05
Раскраска новой машины «Феррари» будет навеяна цветовой гаммой машины итальянской команды конца 70-х — начала 80-х, когда за «Скудерию» выступал Жиль Вильнев, сообщает газета Corriere della Sera. В этом году канадскому гонщику, любимцу Энцо Феррари, могло бы исполниться 70 лет.
Ливрея, как и в прошлом году, будет матовой, но станет темнее. При этом номера гонщиков будут выполнены в белом цвете, как во времена Жиля Вильнева. Также на машине появится итальянский триколор.
Презентация нового гоночного автомобиля «Феррари», который, по слухам, получил название SF1000, состоится 11 февраля.
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