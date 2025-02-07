«Феррари» покажет новый болид SF-25 накануне тестового дня

«Феррари» представит официальные фотографии нового болида SF-25, на котором будут выступать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, вечером 18 февраля, сообщает Autoracer.

Команда Фредерика Вассера не меняет программу. Сначала она приедет в Лондон на мероприятие, организованное «Формулой-1», где пройдет презентация официальной ливреи. На этом мероприятии будут присутствовать оба пилота и руководство команды. Макет автомобиля в новых цветах команды представят на лондонской арене O2. Болид SF-25 будет готов к тестовому дню, запланированному на 19 февраля во Фьорано (Италия).

В Кубке конструкторов 2024 года «Ред Булл» занял третье место, уступив расположившейся на второй позиции «Феррари» и забравшему трофей «Макларен».