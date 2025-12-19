«Феррари» покажет болид на новый сезон «Формулы-1» 23 января

Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила, что презентация болида на новый сезон пройдет 23 января.

В прошлом сезоне команда набрала 398 баллов и заняла четвертое место в Кубке конструкторов. Трофей второй сезон подряд взял «Макларен» (833). Гонщиками «Феррари» являются Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в январе — феврале 2026 года пройдут в Барселоне и Бахрейне. Сезон стартует с Гран-при Австралии (6-8 марта) и завершится Гран-при Абу-Даби (4-6 декабря).