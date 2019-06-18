"Феррари" подтвердила, что затребовала пересмотра штрафа Феттелю

"Феррари" официально подтвердила, что подала запрос на пересмотр решения о штрафе Себастьяна Феттеля в гонке "Гран-при Канады". Немец, напомним, получил пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на трассу после своей ошибки, из-за чего едва не выбил в стену "Мерседес" Льюиса Хэмилтона. В результате штрафа финишировавший первым Феттель занял второе место, а победу присудили Хэмилтону.

"Феррари" в своей апелляции ссылается на пункт регламента, который позволяет пересмотреть решение судей в случае, "если обнаружен существенный и значимый новый элемент дела, который был недоступен для сторон во время принятия решения о штрафе". В "Феррари" не раскрывают, что за новые обстоятельства предъявят.

Процедурой предусмотрено, что "Феррари" предъявит свои аргументы судьям, а они решат, принимать ли их на рассмотрение. Если они будут приняты, то состоится заседание с участием представителей "Феррари", где те смогут обосновать, почему решение несправедливо.