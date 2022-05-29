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Сегодня, 21:26

«Феррари» подала протесты из-за предполагаемого пересечения гонщиками «Ред Булл» белой линии

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда «Феррари» подала протест по итогам «Гран-при Монако». В итальянской команде считают, что пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес пересекли белую линию, выезжая с пит-лейн, сообщает Autosport.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ФИА не связывалась с командой во время заезда.

Если Перес и Ферстаппен оба получат пятисекундные наказания, то переместятся в итоговой классификации гонки на третью и четвертую позиции, пропустив вперед как Карлоса Сайнса, так и Шарля Леклера. Таким образом, «Феррари» может оформить на «Гран-при Монако» победный дубль.

Ред Булл
Феррари
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