«Феррари» оштрафовали за изменение давления в шинах на болиде Леклера

Стюарды ФИА приняли решение оштрафовать «Феррари» за изменение давления в шинах на машине пилота команды Шарля Леклера во время первой тренировки «Гран-при Эмилии-Романьи».

Как отмечается в заявлении организации, стюарды выслушали представителя «Скудерии» и ознакомились с данными, предоставленными техническим делегатом, на основе чего подтвердили нарушение процедуры работы с шинами.

«Техническая директива 003G, пункт 2 g.ii. определяет, что шина может использоваться более одного раза за одну тренировку. В ней также изложены процедуры, которые необходимо соблюдать, если команда хочет внести коррективы в шины, например, снизить давление в шинах. Представитель команды признал, что эти процедуры не были соблюдены, что является нарушением статьи 30.5 а Спортивного регламента «Формулы-1», — говорится в заявлении.

Итальянская команда оштрафована на пять тысяч евро.

В первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи» 27-летний Леклер показал 12-й результат. Во второй тренировке монегаск стал шестым.

В субботу состоится третья тренировка и квалификация. Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.