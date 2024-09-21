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«Феррари» оштрафовали на 5 тысяч евро за нарушение процедур работы с шинами в субботней тренировке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала «Феррари» на 5 тысяч евро за нарушение в работе с шинами на болиде Шарля Леклера во время третьей практики «Гран-при Сингапура».

Сообщается, инцидент произошел, когда машина находилась в неподвижном положении на пит-стопе. Эта регулировка не была выполнена в соответствии с процедурами, изложенными в техническом регламенте.

Стюарды оштрафовали «Феррари» на 5 тысяч евро.

В квалификации «Гран-при Сингапура» пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли 9-е и 10-е места соответственно. При этом Сайнс попал в аварию в третьем сегменте, а у Леклера обнулили результат круга из-за нарушения границ трассы.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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