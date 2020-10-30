«Феррари» определится с будущем Шумахера, Шварцмана и Айлотта до конца последнего этапа «Формулы-2»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что команда определится с будущим воспитанников академии до завершения сезона «Формулы-2».

Отметим, что пилоты Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт являются претендентами на переход в «Формулу-1».

«Не думаю, что мы будем ждать последней гонки в Бахрейне и тестов в Абу-Даби. Думаю, мы решим этот вопрос в течение пары недель. Для них всех нет места. Мне кажется, что все они здорово справляются в Формуле-2 и сейчас они сосредоточены на гонке в Бахрейне.

Наша цель не заключается в том, чтобы привести их в «Формулу-1» а в том, чтобы однажды они начали выступать в болиде «Феррари», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.