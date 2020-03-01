«Феррари» опасается проблем со въездом в Австралию из-за коронавируса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что перед отправкой персонала в Австралию команда должна получить от FIA заверения, что пересечение границы пройдет без сюрпризов.

«Феррари», ее клиенты «Альфа Ромео» и «Хаас», а также базирующаяся в Италии «Альфа Таури» могут столкнуться с трудностями из-за появления крупного очага коронавируса на севере страны. Ряд стран уже ввели ограничения на въезд из Италии.

— Перед отправкой в Австралию «Феррари» нужны гарантии, — цитирует Бинотто Autosport. — Если нашим сотрудникам придется пройти медицинские проверки, мы должны знать обо всех деталях заранее и четко представлять возможные последствия. Команда несет ответственность за них, коллективно и индивидуально. Нам важно иметь четкое представление о возможных сценариях развития событий. Состоится ли гонка, если четыре команды не смогут принять участие? Это не мое решение.

«Гран-при Австралии» пройдет 13-15 марта.