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«Феррари» опасается проблем со въездом в Австралию из-за коронавируса

11:30
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что перед отправкой персонала в Австралию команда должна получить от FIA заверения, что пересечение границы пройдет без сюрпризов.

«Феррари», ее клиенты «Альфа Ромео» и «Хаас», а также базирующаяся в Италии «Альфа Таури» могут столкнуться с трудностями из-за появления крупного очага коронавируса на севере страны. Ряд стран уже ввели ограничения на въезд из Италии.

— Перед отправкой в Австралию «Феррари» нужны гарантии, — цитирует Бинотто Autosport. — Если нашим сотрудникам придется пройти медицинские проверки, мы должны знать обо всех деталях заранее и четко представлять возможные последствия. Команда несет ответственность за них, коллективно и индивидуально. Нам важно иметь четкое представление о возможных сценариях развития событий. Состоится ли гонка, если четыре команды не смогут принять участие? Это не мое решение.

«Гран-при Австралии» пройдет 13-15 марта.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61384-mattia-binotto-pered-otpravkoy-v-avstraliyu-nam-nuzhny-garantii

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