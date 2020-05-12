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«Феррари» официально объявила, что Феттель покинет команду

10:05
Себастьян Феттель. Фото Reuters
Себастьян Феттель. Фото Reuters
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Себастьян Феттель и «Феррари» не пришли к согласию во время переговоров о возможности продления контракта немецкого гонщика. Четырехкратный чемпион мира покидает команду, сообщает официальный сайт «Феррари».

Контракт Феттеля рассчитан до конца года, и стороны решили не продлевать соглашение.

Немецкий пилот перешел в «Скудерию» в 2015 году из «Ред Булл». Феттель провел за «Феррари» 101 «Гран-при», одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом.

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