«Феррари» официально объявила, что Феттель покинет команду

Себастьян Феттель и «Феррари» не пришли к согласию во время переговоров о возможности продления контракта немецкого гонщика. Четырехкратный чемпион мира покидает команду, сообщает официальный сайт «Феррари».

Контракт Феттеля рассчитан до конца года, и стороны решили не продлевать соглашение.

Немецкий пилот перешел в «Скудерию» в 2015 году из «Ред Булл». Феттель провел за «Феррари» 101 «Гран-при», одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом.