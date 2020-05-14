«Феррари» объявила о подписании Карлоса Сайнса

«Феррари» объявила о подписании контракта с пилотом «Макларена» Карлосом Сайнсом.

В заявлении на сайте итальянской команды сообщается, что сотрудничество с испанцем начнется с 2021 года. Сайнс займет место Себастьяна Феттеля, чей контракт с «Феррари» прекратит действие после сезона-2020. Контракт испанца рассчитан до конца сезона-2022.

Ранее стало известно, что Сайнса в «Макларене» заменит Даниэль Риккьярдо, ранее выступавший за «Рено».